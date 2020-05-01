البنك المركزي لم يغير سعر الخصم

باكو، 1 مايو ، أذرتاج

اتخذ مجلس ادارة البنك المركزي قرارا ينص على الاحتفاظ بسعر الخصم.

أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة البنك المركزي ائلمان رستموف قوله في مؤتمر صحفي عقده في 1 مايو اليوم إن سعر الخصم أبقي عند مستوى الفائدة 25ر7 في المائة. واضاف أن الحد الاعلى لممر الفائدة خفض من 9 في المائة الى 8 في المائة.