البنك المركزي لم يغير سعر الخصم
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
باكو، 1 مايو ، أذرتاج
اتخذ مجلس ادارة البنك المركزي قرارا ينص على الاحتفاظ بسعر الخصم.
أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة البنك المركزي ائلمان رستموف قوله في مؤتمر صحفي عقده في 1 مايو اليوم إن سعر الخصم أبقي عند مستوى الفائدة 25ر7 في المائة. واضاف أن الحد الاعلى لممر الفائدة خفض من 9 في المائة الى 8 في المائة.
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