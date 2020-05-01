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    البنك المركزي لم يغير سعر الخصم

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]

    باكو، 1 مايو ، أذرتاج 

    اتخذ مجلس ادارة البنك المركزي قرارا ينص على الاحتفاظ بسعر الخصم.

    أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة البنك المركزي ائلمان رستموف قوله في مؤتمر صحفي عقده في 1 مايو اليوم إن سعر الخصم أبقي عند مستوى الفائدة 25ر7 في المائة. واضاف أن الحد الاعلى لممر الفائدة خفض من 9 في المائة الى 8 في المائة.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي لم يغير سعر الخصم
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