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    سياسة


    المجلس الوطني يوافق مع تعيين كامران علييف منصب المدعي العام

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 1 مايو ، أذرتاج 

    طرحت مسألة الموافقة مع تعيين المدعي العام الاذربيجاني للمنصب" على بساط البحث في الاجتماع العام المنعقد في 1 مايو اليوم للمجلس الوطني.

    أفادت أذرتاج أن نائب المدعي العام رئيس ادارة محاربة الفساد لدى النائب العام كامران علييف رشح من جانب الرئيس إلهام علييف الى منصب المدعي العام.

    وقرأ عدالت ولييف مدير قسم العلاقات مع الاحزاب السياسية والسلطة التشريعية بالديوان الرئاسي الاذربيجاني تقديم الرئيس إلهام علييف على النواب.

    ثم طرحت المسألة للتصويت وصدق عليها.

    AZERTAG.AZ :المجلس الوطني يوافق مع تعيين كامران علييف منصب المدعي العام
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