رئيس البنك المركزي: لا تلاحظ مشكلات خطيرة في سوق التأمين
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
باكو، 1 مايو ، أذرتاج
لا تلاحظ مشكلات خطيرة في سوق التأمين.
أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة البنك المركزي ائلمان رستموف قوله في مؤتمر صحفي عقده في 1 مايو اليوم إن الاسواق المالية خاضعة لمراقبات مشددة ولا مشكلات خطيرة في سوق التأمين.
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