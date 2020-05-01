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    اقتصاد


    رئيس البنك المركزي: لا تلاحظ مشكلات خطيرة في سوق التأمين

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]

    باكو، 1 مايو ، أذرتاج 

    لا تلاحظ مشكلات خطيرة في سوق التأمين.

    أفادت أذرتاج عن رئيس مجلس ادارة البنك المركزي ائلمان رستموف قوله في مؤتمر صحفي عقده في 1 مايو اليوم إن الاسواق المالية خاضعة لمراقبات مشددة ولا مشكلات خطيرة في سوق التأمين.

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