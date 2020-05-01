ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا

موسكو، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 7933 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 114 الف و431 شخص.

افادت وكالة اذرتاج أن 1601 مصاب تعافوا من هذا المرض وفقد 96 شخصا حياتهم خلال مدة 24 ساعة أخيرة.|

وتم تسجيل 13 الفا و220 متعاف و1169 حالة وفاة حتى الآن بسبب هذا المرض.