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    كورونا: 1793 مصاب، 19 قتيلًا في بيلاروس

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٩]

    ميمسك، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وصل عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى 93 شخصا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد المصابين ارتفع الى 14917 شخص و2918 مصاب منهم تعافوا وفقد 93 شخصا حياتهم.

    AZERTAG.AZ :كورونا: 1793 مصاب، 19 قتيلًا في بيلاروس
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