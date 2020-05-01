مقر العمليات: تمديد فرض نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد الى 31 مايو

باكو، 1 مايو ، أذرتاج

مدد سريان مفعول نظام الحجر الصحي الخاص المفروض على نطاق البلد الى الساعة 00.00 من يوم 31 مايو عام 2020م بعد تحليل الاوضاع الصحية الوبائية الراهنة في أذربيجان بشأن عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتدابير الوقائية المطبقة في سائر الدول وكذلك توصيات منظمة الصحة العالمية.

قال مقر العمليات في بيان انه قرر بتخفيف عدد من القيود المطبقة نظرا لسرعة تفشي الفيروس بين الاهالي وسرعة تعافي المرضى على أن تنفذ عملية تخفيف القيود والقواعد المشددة على اساس الاوضاع الصحية الوبائية وعدد المرضى والمصباين وسرعة الاصابة والتفشي تنفيذا مرحليا على مناطق مدن باكو وسومغايت وكنجة ولنكران ومحافظة أبشرون ومناطق البلد الاخرى.

وبناء على السالف ذكره اعلاه تقرر ما يلي بحق مدن باكو وسومغايت وكنجة ولنكران ومحافظة أبشرون ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 4 مايو عام 2020م:

* استئناف فعاليات موظفي المؤسسات الحكومية بعدد محدد لهم ويحدد بقرار مجلس الوزراء

* مراكز دوست تستأنف فعالياتها في اراضي خدماتها لعرض الاعانات الاجتماعية الحكومية وبطاقات مصرفية للمجالات الاجتماعية

* استئناف فعاليات الاشخاص الاعتبارية والطبيعية التي كانت تقدم خدمات واعمالا الى مرافق ريادة العمل الاخرى في مختلف المجالات التي كانت تطبق عليها قيودا وعلى فعالياتها خلال مدة نظام الحجر الصحي الخاص

* استئناف فعاليات المرافق التجارية الفردية في جميع المجالات

* استئناف الفعاليات في مجالات صالونات الحلاقة وصالونات التجميل وخدمات التجميل كما تقرر ما يلي بحق سائر محافظات ومدن الجمهورية وجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي باستثناء مدن باكو وسومغايت وكنجة ولنكران ومحافظة أبشرون ابتداء من الساعة 00.00 من يوم 4 مايو عام 2020م:

* إبطال نظام مغادرة المساكن واماكن الاقامة على نظام استئذان 8103 الرسائل القصيرة والتسجيل لدى بوابة icaze.e-gov.az وشهادة الخدمة او وثيقة مكان العمل

* مراكز دوست تستأنف فعالياتها في اراضي خدماتها لعرض الاعانات الاجتماعية الحكومية وبطاقات مصرفية للمجالات الاجتماعية

* استئناف فعاليات موظفي المؤسسات الحكومية بعددهم الكامل

* استئناف الخدمات لدى المطاعم والمقاهي ودور الشاي الى الزبائن باستثناء استخدام مستلزمات الشيشة والنرجيلة لدى المرافق العامة

* رفع قيود مفروضة على دخول الحدائق والمتنزهات وأماكن الراحة

* استئناف الذهاب والاياب بين المحافظات والمدن الواقعة على الاراضي المذكورة سالفا باستثناء خدمة نقل الركاب عبر المواصلات العامة

* استئناف فعاليات الاشخاص الاعتبارية والطبيعية التي كانت تقدم خدمات واعمالا الى مرافق ريادة العمل الاخرى في مختلف المجالات التي كانت تطبق عليها قيودا وعلى فعالياتها خلال مدة نظام الحجر الصحي الخاص

* استئناف فعاليات المرافق التجارية الفردية في جميع المجالات

* استئناف الفعاليات في مجالات صالونات الحلاقة وصالونات التجميل وخدمات التجميل كما من الممنوع تجمع الناس مجموعات يزيد عدد افرادها عن 10 اشخاص لدى الاماكن العامة والحدائق والمتنزهات وكذلك في المرافق العامة والمطاعم والمقاهي ودور الشاي على نطاق البلد خلال نظام الحجر الصحي الخاص.

كما تقرر تمديد تعليق عملية التعليم والتربية والتدريس في جميع المؤسسات التعليمية على نطاق الجمهورية الى 31 مايو عام 2020م.

ويسمح للذين يعملون في المجالات التي رفع حظرها في مدن باكو وسومغايت وكنجة ولنكران ومحافظة أبشرون بالحركة والتنقل بعد ادراج اسمائهم في بوابة icaze.e-gov.az من قبل اصحاب الاعمال والمشروعات.

وعلى ارباب الشأن لدى الهياكل المناسبة وكذلك فعاليات مجالات التجارة والخدمات أن ينفذوا فعالياتهم وفقا للقواعد الصحية الوبائية والنظافة الشخصية والطبية الوقائية مع مراعاة مطالب مقر العمليات وتوصياته.

وفي المرحلة التالية من الممكن رفع قسم آخر من القيود والحرمان المفروضة نظرا للاوضاع الصحية الوبائية السائدة على البلد.

كما قيل سابقا إن الاوضاع الصحية الوبائية قيد التحليل النظامي لاتخاذ تدابير مناسبة وفقا للاوضاع الراهنة فلذلك عند اقتضاء الحال يمكن اعادة تشديد قواعد نظام الحجر الصحي ايضا.