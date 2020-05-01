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    ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:١٠]

    نور سلطان، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم تسجيل 3551 حالة اصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان.

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 149 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 3551 شخص.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية انه تعافى 876 شخص من المرض.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في كازاخستان
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