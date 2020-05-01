ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا

ريغا، 1 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في لاتفيا بواقع 12 شخصا خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين العام بالعدوى الى 870 شخص.

قالت وزارة الصحة اللاتفية إن 61 الفا و120 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ12 شخصا من 3 آلاف و234 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن لاتفيا سجلت فيها حتى الآن 16 حالة وفاة بسبب هذا المرض.