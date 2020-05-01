  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]

    باكو، 1 مايو ، أذرتاج 

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 1 مايو اليوم المدعي العام الاذربيجاني كامران علييف عبر الاتصال المرئي.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
    بيان مكتب الإعلام الرئاسي
    ٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
    مؤتمر فيديو بين الرئيس إلهام علييف ورئيس البنك الاوروبي لاعادة البناء والتنمية
    ٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤١]
    بيان مكتب الإعلام الرئاسي
    ٢٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير أعمال الانشاء في حارات مؤلفة من المباني السكنية يسكنها 3042 عائلة لاجئة
    الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي