باكو، 1 مايو ، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 1 مايو اليوم المدعي العام الاذربيجاني كامران علييف عبر الاتصال المرئي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي

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