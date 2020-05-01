الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام كامران علييف عبر الاتصال المرئي
AzerTAg.az
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]
باكو، 1 مايو ، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 1 مايو اليوم المدعي العام الاذربيجاني كامران علييف عبر الاتصال المرئي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٤١]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٥٥]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٣٩]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٤٦]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٣]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٥٦]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٢٧]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥٣]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
١٨.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٥١]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٤٦]
٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٢٣]
٢٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٣٥]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٣٣]
٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٥٠]
٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٥:٤٣]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
٠١.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك