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    اشهار افلاس بنكي أتا بنك وأمراه بنك

    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥‎]

    باكو، 1 مايو ، أذرتاج 

    أعلن صندوق ضمان الودائع عن مباشرته تنفيذ إجراءات تفليس بنكي أتا بنك المساهم المفتوح بقرار 2-3 (103) -2020/129 صدر في 30 أبريل عام 2020م الحالي عن محكمة باكو الاستئنافية لإعلان المصرف المذكور مفلسا.

    كما جاء في بيان صندوق ضمان الودائع عن مباشرته تنفيذ إجراءات تفليس بنكي أمراه بنك المساهم المفتوح بقرار 2-3 (103) -2020/130 صدر في 30 أبريل عام 2020م الحالي عن محكمة باكو الاستئنافية لإعلان المصرف المذكور مفلسا.

    وعين قرارا المحكمة صندوق ضمان الودائع مصفيا لبنكي أتا بنك وأمراه بنك.

    يذكر انه بقرارات مناسبة صدرت عن مجلس ادارة البنك المركزي الاذربيجاني في 27 ابريل عام 2020م عين مديرين مؤقتا للبنوك جمعية أتا بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أي جي بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أن بي سي بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أمراه بنك المساهمة المفتوحة. وابطلت رخصتي بنكي اتا بنك وامراه بنك في 28 ابريل.

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