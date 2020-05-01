وزارة العمل والضمان الاجتماعي امتنعت عن دفع الاعانات احادية الدفع الى 65000 شخص من الأزواج والزوجات

باكو، 1 مايو ، أذرتاج

قالت وزارة العمل والضمان الاجتماعي إن اعانات احادية الدفع بمبلغ 190 مانات تمنح للعاطلين عن العمل ومن الاشخاص منخفضي الدخل العاملين غير شرعي فاقدي اعمالهم بسبب قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

واضافت أن معالجة المراجعات التي تلقتها من الاشخاص الراغبين في الحصول على هذه الاعانة احادية الدفع عن طريق النظام الالكتروني المنسق مع قاعدة المعلومات الخاصة بالوزارة كشفت عن تقاضي 65 ألف شخص زوجا أو زوجة من المراجعين الاعانات احادية الدفع فامتنعت عن منح الاعانات احادية الدفع لهم وارسلت اليهم الرسائل القصيرة اشعارا مع التوضيح أن الاعانات احادية الدفع تمنح لذوي القدرة على العمل حال كونهم عاطلين عن العمل ولاحد الزوجين غير الحاصلين على اعانة من الدولة والموافقين مع معايير الدخل المنخفضة.

ورفضت الوزارة دفع الاعانات احادية الدفع الى 65 الف شخص بسبب دفعها لاحد الزوجين زوجا ام زوجة منهم بناء على مراجعاتهم.

واذ تشعر الوزارة مرة اخرى بان كل مراجعة تلقتها تخضع لمعالجة باستخدام 25 نظاما الكترونيا خاصة بمختلف الهياكل والهيئات الحكومية لاتخاذ قرارات عادلة موضوعية.

قالت الوزارة في بيان إن دائرة برنامج الاعانات احادية الدفع وسعت 3 مرات بتوجيه الرئيس إلهام علييف ليشمل البرنامج على 600 الف شخص. وتستمر عملية التحويل والدفع يوميا منذ 9 ابريل وقد ضمنت تحويلات الاعانات احادية الدفع الى 500 الف عاطل عن العمل وحولت من اجل ذلك 95 مليون مانات حتى الان.

وتواصل الوزارة معالجة المراجعات.