رئيس كازاخستان ينهي صلاحيات رئيسة مجلس الشيوخ

نور سلطان، 2 مايو ، أذرتاج

أنهيت صلاحيات رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخي داريغا نزربايفا.

أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة وقع على مرسوم بهذا الصدد.

يذكر أن داريغا نزر بايفا انتخبت نائبة عام 2012م ورأست اللجنة البرلمانية للتنمية الاجتماعية الثقافية. وتولت منصب نائب لرئيس الوزراء بمرسوم وقع عليها رئيس البلد في سبتمبر عام 2015م. وكانت نزربايفا نائبة لمجلس الشيوخ منذ عام 2016م وانتخبت رئيسا لمجلس الشيوخ في مارس عام 2019م بمقترح الرئيس الكازاخي قاسم جومرد توكايف.

احمدوفا مراسلة أذرتاج