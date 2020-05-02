باكو، 2 مايو / أيار، (أذرتاج) أصيب 40 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 46 شخصا بالعلاج وترخصوا. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 1894 شخص أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1411 مصاب بالعلاج وتوفي 25 شخصا ويستمر علاج 458 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 14 مصابا منهم حرجة و23 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.

AZERTAG.AZ : إصابة 40 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 46 شخصا في أذربيجان

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