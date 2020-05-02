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    إصابة 16 ألفا و600 شخص بفيروس كورونا في باكستان

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٢١]

    إسلام آباد، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وفقا للمعلومات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكستان الى 16 ألفا و600 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الباكستانية أن معظم الإصابات بالفيروس التاجي في مقاطعتي البنجاب والسند.

    توفي بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 385 شخص.

    AZERTAG.AZ :إصابة 16 ألفا و600 شخص بفيروس كورونا في باكستان
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