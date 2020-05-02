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    عدد المصابين ب"كووبد-19" في أوزباكستان بلغ 2086 شخصاً

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٠١]

    طشقند، غولو كنكرلي، 2 مايو، أذرتاج

    ارتفع عدد الأشخاص المصابين بفيروس COVID-19 التاجي في أوزبكستان ب40 شخص وبلغ 2086 مصاباً.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج أستناداً الى المكتب الصحفي لوزارة الصحة في أوزبكستان، فقد تعافى حتى يومنا هذا 1212 شخصاً.

    من الجدير بالذكر أن 865 شخصاً يعالجون في مستشفيات مختلفة و10 مرضى في حالة حرجة، وتوفي 9 أشخاص.

    يسري مفعول نظام الحجر الصحي في أوزبكستان حتى 10 مايو الحالي.

    AZERTAG.AZ : عدد المصابين ب"كووبد-19" في أوزباكستان بلغ 2086 شخصاً
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