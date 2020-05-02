  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    إدارة الشرطة: تغريم 694 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفات نظام الحجر الصحي

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٢٩]

    باكو، 2 مايو ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 1 مايو الى 00.00 من 2 مايو اليوم عند منافذ العبور المقامة على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 694 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 1 مايو الى 00.00 من 2 مايو كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.

    افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 45 ألفا و 445 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ :إدارة الشرطة: تغريم 694 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفات نظام الحجر الصحي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:١٥‎]
    وزارة العمل والضمان الاجتماعي امتنعت عن دفع الاعانات احادية الدفع الى 65000 شخص من الأزواج والزوجات
    ٠١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
    شرطة المرور: تغريم 44 ألفا و 751 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص خلال الشهر الماضي
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢٣:٠٥‎]
    وزارة العمل والضمان الاجتماعي امتنعت عن دفع الاعانات احادية الدفع الى 320000 شخص ذوي عقود العمل الفاعلة
    ٣٠.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٣٩]
    وزارة العمل والضمان الاجتماعي رفضت تحويل الاعانات احادية الدفع الى 19200 شخص أصحاب سيارتين وأكثر
    إدارة الشرطة: تغريم 694 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفات نظام الحجر الصحي