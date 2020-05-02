وباء فيروس كورونا قد يقضي على شركة "لاودأموشين" للطيران

فيينا، 2 مايو، أذرتاج

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "Ryanair" للطيران مايكل أوليري عن احتمال إغلاق Laudamotion المنضوية فيها، بسبب تفشي فيروس كورونا.

افاد المراسل الخاص لـأذرتاج أن شركة الطيران منخفضة التكلفة الأيرلندية تستعد لتسريح 18 ألف موظف وسيتعين عليها أن تسرح 3 ألاف موظف في المستقبل القريب. كما ستعيد النظر في مسألة شراء الطائرات الجديدة.

وقال أوليري إنه إذا لم يوافق موظفو شركة "Laudamotion" للخطوط الجوية النمساوية التي هي ضمن الكونسيرن على عقد عمل جديد واقتراح لخفض الرواتب، فسيتعين على تصفية الشركة الفرعية النمساوية. قال رئيس الشركة إن الموظفين لديهم فرصة حتى 20 مايو لاتخاذ قرار، وإلا سيتم إغلاق القاعدة في فيينا وسيتم استبدال طائرات Laudamotion بـ Ryanair.

جدير بالذكر أن الشركة ستكون قادرة على نقل 100 مليون مسافر في أحسن الأحوال، بدلاً من 154 مليون مسافر المخطط لها هذا العام. للتغلب على الأزمة تنوي الشركة خفض 15 % من العمال وخفض الأجور بنسبة 20 % اعتباراً من يوليو.