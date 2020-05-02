تعليق البطولة العالمية للريشة

باكو، 2 مايو (أذرتاج).

تم تعليق بطولة الريشة العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن البطولة المقرر إقامتها في أغسطس للعام المقبل، تم تأجيله إلى نهاية العام بسبب جائحة فيروس كورونا. ستقام البطولة من 29 نوفمبر إلى 5 ديسمبر.

ان القرار بهذا الشأن تم التوصل اليه باتفاق بين الاتحاد العالمي لكرة الريشة واتحاد كرة الريشة الإسبانية.

وستقام البطولة في اويلفا بإسبانيا.