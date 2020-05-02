أكثر من 84 ألف مصاب بكورونا في العالم خلال اليوم الأخير

باكو، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب أكثر من 84 ألف شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم وهذا أكثر من 12 الف شخص قياسا لنفس الفترة من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة الصحة العالمية أن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بلغت بواقع 84 الفا و771 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 3 ملايين و175 الف شخص. وسجلت 6 آلاف و403 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 224 الفا و172 شخص.

بلغ عدد المصابين في أوروبا، القارة الأكثر تضرّراً بالوباء، مليون و291 الف و917 شخص وتوفي منهم 138 الف و200 شخص. وبلغت حالات اصابة في أوروبا خلال اليوم الماضي 26 الفا و764 وسجلت حالة الوفاة فيها الفين و239 شخض.

1291917 اصابة و69087 وفاة في أمريكا الشمالية والجنوبية.

تحتل منطقة شرق البحر المتوسط المرتبة الثالثة في عدد المصابين. تم تسجيل 188 الف و585 إصابة و7598 حالة وفاة في المنطقة خلال يوم أمس. أصيب 6 آلاف و168 شخص وتوفي 151.

وفقًا لجدول منظمة الصحة العالمية، كانت أعلى نسبة في الولايات المتحدة - 1035353، تليها إسبانيا (213435) وإيطاليا (205463) والمملكة المتحدة (171257) وألمانيا (159119) وفرنسا (128121) وتركيا (120204) وروسيا (114 431) وإيران (94640) والصين (84385).