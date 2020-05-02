زيادة عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا

ويلنوس، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في ليتوانيا بواقع 14 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل الى 1399 شخص.

قالت وزارة الصحة الليتوانية إن 132 ألف و768 شخص خضعوا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء.

وأضافت أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ14 شخصا من 7213 شخص.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يذكر أن ليتوانيا سجلت فيها حتى الآن 45 واقعة وفاة بسبب هذا المرض.