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    تركيا تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]

    انقرة، 2 مايو (أذرتاج).

    تم الاتفاق بين شركتي صناعة الطائرات التركيتين حول بدء انتاج المقاتلات من الجيل الخامس.

    افاد المراسل الخاص لوكالة أذرتاج نقلا عن الاناضول انه من المقرر تدشين اول طائرة نفاثة من الجيل الخامس من صنعها عام 2023، في إطار مشروع "المقاتلات الوطنية" التابع للادارة العامة لصناعة الانتاج الحربي لدى إدارة الرئيس التركي. تم التوصل الى اتفاق للتعاون بين شركتي "توساس" و"هاولسان" في هذا المشروع. ستعمل الشركتان التركيتان الرئيسيتان للطيران معا في هذا المشروع.

    AZERTAG.AZ :تركيا تنتج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس
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