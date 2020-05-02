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    سياسة


    ذربيجان وبريطانيا تتعاونان في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]

    باكو، 2 مايو ، أذرتاج 

    جرى لقاء بالاتصال المرئي بين وزير الخارجية الاذربيجاني ائلمار محمدياروف ونائب وزير الدولة للشؤون البرلمانية مع المجاورة الاوروبية والامريكية لدى وزارة الخارجية في بريطانيا العظمى وندي مورتون.

    قالت وزارة الخارجية إن الوزير محمدياروف هنأ وندي مورتون بمناسبة تعيينه المنصب.

    ثم بحث الطرفان عددا من المسائل المدرجة في جدول اعمال علاقات التعاون الثنائي.

    وتناول الطرفان الاوضاع العالمية الراهنة متبادلين الاراء حول التدابير التي تتخذها كلتا الدولتين ضمن محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومسائل التبادل الدعم والمساعدة.

    كما رد الوزير محمدياروف على أسئلة همت محاوره عن المرحلة الحالية للمباحثات المنظمة في معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين ارمينيا وأذربيجان.

    وابلغ وندي مورتون أن موقف بلاده من النزاع معلوم واضح واكد مرة اخرى على تأييدهم بسيادة أذربيجان وسلامة اراضيها.

    وفي الختام تبادل الطرفان وجهات نظر حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي هذا السياق حول مشاريع الطاقة.

    AZERTAG.AZ :ذربيجان وبريطانيا تتعاونان في محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19
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