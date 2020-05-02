لا إصابات بالفيروس التاجي بين الأفراد والعاملين المدنيين في الجيش الأذربيجاني

باكو، 2 مايو، أذرتاج

لم تسجل إصابة بالفيروس التاجي بين أفراد الجيش الأذربيجاني وموظفيه المدنيين.

تفيد أذرتاج أنه جاء هذا التصريح من وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف في اجتماع العمل مع قيادة الجيش الأذربيجاني في مركز القيادة المركزية في 2 مايو.

وشدد الوزير على أنه بسبب التعليمات الفعالة في الوقت المناسب التي أصدرها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تم منع تفشي عدوى الفيروس التاجي في البلاد. وجراء التدابير المتخذة في حينها لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس التاجي بين الأفراد والعاملين المدنيين في الجيش الأذربيجاني.