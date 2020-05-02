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    حوالي 100 حالة وفاة بسبب كورونا في بيلاروس

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٦]

    ميمسك، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الى حوالي 16 الف شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة البيلاروسية ان عدد المصابين ارتفع الى 15828 شخص و3117 مصاب منهم تعافوا وفقد 97 شخصا حياتهم.

    AZERTAG.AZ :حوالي 100 حالة وفاة بسبب كورونا في بيلاروس
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