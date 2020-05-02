وزير الدفاع يأمر بالاستعداد للفعاليات القتالية

باكو، 2 مايو، أذرتاج

في 2 مايو عقد وزير الدفاع الفريق الأول ذاكر حسنوف اجتماع العمل مع قيادة الجيش الأذربيجاني في مركز القيادة المركزية.

تفيد أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي بوزارة الدفاع أنه تم إحياء ذكرى الزعيم الوطني حيدر علييف وكذلك شهداء حرب استقلال بلدنا وسلامته الإقليمية بدقيقة صمت.

وشدد وزير الدفاع في كلمته على أنه بسبب التعليمات الفعالة في الوقت المناسب التي أصدرها الرئيس إلهام علييف، تم منع تفشي عدوى الفيروس التاجي في البلاد. وقال إنه جراء التدابير الوقائية التي تم اتخاذها لم تسجل أي حالة إصابة بهذه العدوي بين الأفراد والعاملين المدنيين في الجيش الأذربيجاني.

ولفت وزير الدفاع انتباه القياديين للجيش إلى كثرة احتمال استئناف الأعمال العدائية للعدو بتكثيف الأعمال الاستفزازية. وأصدر الوزير تعليمات محددة لتعزيز جميع أنواع الاستطلاعات العسكرية على الخط الأمامي وفي أعماق دفاع العدو، لتوضيح خطط التدريب القتالي وتزويد القوات بدعم شامل وكذلك لإجراء فصول وتدريبات مكثفة.

وطالب الوزير القادة على كافة المستويات بمنع الاستفزازات المختلفة للعدو والحيلولة دون تفعيلها في جميع اتجاهات الجبهة والاستعداد للعمليات القتالية.

أمر وزير الدفاع بعقد احتفالات رفيعة المستوى بمناسبة الذكرى ال75 للنصر على الفاشية والذكرى ال97 للزعيم الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.

وفي نهاية اللقاء، أصدر وزير الدفاع تعليمات حول نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة إلى نظام الاستخدام الصيفي وانتقال الأفراد إلى الأزياء الصيفية وتعزيز الرقابة الطبية على صحة وسلامة الجنود.