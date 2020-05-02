وفاة 124 شخص بسبب كورونا في مولدوفا

كيشيناو، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مولدوفا 124 شخص.

قالت وزارة الصحة المولدوفية إن عدد المصابين بهذا الفيروس في البلد زاد عن 4000 مصاب ومنهم 251 مصاب تقدر احوال صحتهم حرجة و325 مصاب حرجة متوسطة فيما وصل عدد المتعافين المترخصين الى 1334 شخص.

واجريت جهات معنية في البلد 19 ألف فحص طبي بصدد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.