اسطنبول، 2 مايو (أذرتاج). افادت المراسلة الخاصة لأذرتاج ان تركيا اهدت الى الصومال أجهزة التنفس الاصطناعي المحلية الانتاج. صنعها المهندسون الاتراك خلال مدة قصيرة. يجب الذكر ان تركيا ارسلت حتى الآن مساعدات طبية الى ما يزيد عن 50 بلدا.

AZERTAG.AZ : تركيا ترسل اجهزة التنفس الاصطناعي المحلية الصنع الى الصومال

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