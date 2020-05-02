تركمانستان تواصل مساعداتها الانسانية الى افغانستان
AzerTAg.az
٠٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٧]
عشق اباد، 2 مايو (أذرتاج).
ارسلت تركمانستان مساعدات انسانية الى افغانستان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان تركمانستان تنفذ مشاريع لتزويد افغانستان بالغاز المسال والطاقة الكهربائية بالاسعار المسهلة ايضا في اطار الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
ينفذ التعاون المثمر بين البلدين في المجالات الاقتصادية التجارية والوقود والطاقة والنقل والمواصلات.
يجب الذكر ان الرئيس التركماني وقع في 20 فبراير لهذا العام على قرار للتصديق على "برنامج تقديم المساعدات الانسانية الى افغانستان خلال عامي 2020-2022".
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