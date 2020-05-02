البنك المركزي: استعادة الودائع بالبنوك المغلقة تبدأ في نهاية مايو

باكو، 2 مايو ، أذرتاج

اسعادة الودائع بالبنوك المغلقة تبدأ في نهاية الشهر الحالي.

قال ائلمار رستموف رئيس البنك المركزي في مؤتمر صحفي إن استعادة الودائع الباقية في مصرفي أمراه بنك وأتا بنك تبدأ في نهاية مايو رغم أن هذه المدة منصوص عليها في التشريع خلال مدة 3 اشهر .

يذكر انه بقرارات مناسبة صدرت عن مجلس ادارة البنك المركزي الاذربيجاني في 27 ابريل عام 2020م عين مديرين مؤقتا للبنوك جمعية أتا بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أي جي بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أن بي سي بنك المساهمة المفتوحة وجمعية أمراه بنك المساهمة المفتوحة. وابطلت رخصتي بنكي اتا بنك وامراه بنك في 28 ابريل.