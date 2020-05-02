مقر العمليات: حظر نشاط مطاعم باكو غير مرفوع

باكو، 2 مايو ، أذرتاج

على الرغم من اتخاذ قرار ينص على تخفيف جزء من القيود المفروضة ضمن قواعد نظام الحجر الصحي الخاص فإن حظر نشاط مطاعم باكو غير مرفوع. كما أن نظام استئذان 8103 عبر الرسائل القصيرة ما برح قيد التنفيذ.

قال ابراهيم محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي إن الذهاب والاياب من والى مدن باكو وسومغايت وكنجة ولنكران ومحافظة أبشرون الموسمة باللون البرتقالي نحو سائر اراضي البلد الموسمة باللوم الأصفر ولكن الحركة والتنقل داخل المنطقتين البرتقالية والصفراء حر.