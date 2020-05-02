باكو، 2 مايو ، أذرتاج قضية سماح الاشخاص المتاوزة اعمارهم عن 65 سنة بالخروج من المساكن قيد النظر فيها حاليا. قال ابراهيم محمدوف الناطق باسم مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي إن قرارا بهذا الشأن يخطط اتخاذه بعد 11 مايو.

AZERTAG.AZ : قرار بشأن قضية سماح الاشخاص المتجاوزة اعمارهم عن 65 سنة يتخذ بعد 11 مايو

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