اصابة 60 شخصاً بجروح في انهيار خزان سيردوبا في منطقة سيرداريا

طشقند، 2 مايو، أذرتاج

بعد الحادث الذي وقع في خزان سيردوبا في منطقة سيرداريا، طلب 17 ألف و 300 شخص المساعدة الطبية وتم نقل 60 شخصاً إلى المستشفى.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في أوزبكستان أنه قد تم إجلاء 70 ألف شخص من منطقة الكارثة. أنقذ رجال الإنقاذ 20 شخصاً لم يتمكنوا من مغادرة المنطقة المنكوبة في الوقت المناسب صعدوا أسطح المنازل والأشجار.

من الجدير بالذكر أنه في صباح الأول من مايو، جراء الأمطار الغزيرة والرياح ، انهار جزء من السد في خزان سيردوبا، مما تسبب في أضرار جسيمة في المستوطنات وشبكات الاتصالات والطرق والزراعة.

تجري أعمال التعزيز في الجزء المنهار من السد وتم منع تدفق المياه.

زار رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف منطقة الكارثة بسبب الحادث الذي وقع في خزان سيردوبا ويشرف شخصياً على إزالة عواقب الحادث.

تم تشكيل اللجنة الحكومية للتحقيق في سبب الحادث وحساب مقدار الضرر.

تم تشغيل خزان سيردوبا في عام 2017 ويحمل 922 مليون متر مكعب من المياه.