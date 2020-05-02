تركمانستان ستعدل رسوم العبور للشاحنات العابرة

عشق أباد، 2 مايو، أذرتاج

سيعاد النظر في مبلغ المدفوعات من أصحاب المركبات الأجنبية التي تعبر أراضي تركمانستان.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أن ذلك ورد في بيان نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان بيرامكيلدي أوفيزوف في تقريره إلى رئيس الجمهورية.

يجري العمل لتنظيم أنشطة هيئات الدولة على الحدود الجمركية للبلد ولإدخال تعديلات وتغييرات على القرارات ذات الصلة للبلدان الأجنبية بشأن تحديد مقدار المدفوعات من أصحاب المركبات.

وقال إنه من أجل انتهاج سياسة النقل المنسقة، من الضروري مزامنة التشريعات والتعريفات عن طريق تبسيط الجمارك والتأشيرات والإجراءات الأخرى بشكل تدريجي. يمكن لهذه التدابير أن تزيد بشكل كبير من كفاءة ممرات النقل والعبور، وزيادة تدفقات الشحن والتجارة الخارجية.

من بين المهام الرئيسية للمستقبل، شدد الرئيس على أهمية الاندماج المستمر في نظام النقل العالمي وزيادة توسيع البنية التحتية على طول الطرق السريعة الرئيسية التي تربط الطرق والتقاطعات في الاتجاهين الشرقي والغربي والشمال والجنوب.

وأشار رئيس تركمانستان قربانغولي بيرديمحمدوف إلى الحاجة الملحة لمشاريع النقل، بما في ذلك إنشاء طريق منطقة آسيا الوسطى النموذجي الذي يخرج الى تركيا وبناء وتفعيل ممرات النقل بين أفغانستان وتركمانستان وأذربيجان وجورجيا وتركيا وأوروبا والقوقاز وآسيا (TRACECA).

إلاهه أحمدزفا

المراسلة الخاصة لوكالة أذرتاج

عشق أباد