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    تمديد مدة التقييدات على حركة قطارات الركاب في اذربيجان

    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٠٧]

    باكو، 2 مايو (أذرتاج).

    تم تمديد مدة التقييدات المفروضة على حركة قطارات الركاب في اذربيجان حتى 31 مايو.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن إدارة "سكك الحديد" انه خلال هذه الفترة يتم تمديد حظر حركة قطارات الركاب باكو- تبيليسي – باكو (حتى محطة بويوك كسيك) وباكو – بويوك كسيك – باكو، وباكو – كوتشارلي- بالاكان -باكو، باكو – استارا – هوراديز – باكو وباكو – كنجه - باكو.

    سيتم استمرار فرض التقييدات على نقل الركاب سككيا داخل البلد وخارجه ما لم يصدر تعميم خاص.

    يذكر ان حركة قطارات الركاب في السكة الحديد الدائرية في ابشيرون مستمرة وفقا للجدول الحالي. والهدف هو ضمان تحركات موظفين الى المؤسسات التي نشاطها ضروري في ايام الحجر الصحي.

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