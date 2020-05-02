باكو، 2 مايو (أذرتاج).

قامت هيئات السلطة التنفيذية لمدينة باكو اليوم بتطهير شوارع العاصمة الاذربيجانية ومداخل ومخارجها وضواحيها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن السلطة التنفيذية لمدينة باكو انه جلب لهذه الاعمال 52 آلية ومركبة واكثر من الفي شخص من الادارات ذات الصلة.

خلال اليوم تم تطهير حوالي 300 شارع وجادة في باكو وضواحيها.