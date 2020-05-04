الإيسيسكو ومكتبة الشارقة تتيحان 6 ملايين كتاب إلكتروني مجانا

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

استجابة لمبادرات منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) لدعم جهود الحد من انعكاسات جائحة كورونا على مجالات التربية والعلوم والثقافة، وافقت مكتبة الشارقة على إتاحة أكثر من 6 ملايين كتاب ومصدر معرفي رقمي مجانا، مساهمة منها في إغناء محتويات "بيت الإيسيسكو الرقمي"، وخاصة منها مبادرة "الثقافة عن بُعد".

ويمكن للجمهور الاطّلاع على هذه الكتب والمصادر المعرفية، المتاحة مجّانا بأكثر من 10 لغات طوال فترة الحجر الصحي المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا.

ويشمل المحتوى المتاح من مكتبة الشارقة أكثر من 30 ألف مقطع فيديو في شتى المجالات والتخصصات، و160 ألف كتاب إلكتروني، و5 ملايين رسالة جامعية عالمية، بالإضافة إلى 21 ألف محتوى علمى، إلى جانب عدد من المخطوطات، والكتب النادرة، والكتب الإلكترونية والصوتية.

وستُغْني هذه المجموعة المتميزة من المصادر الخاصة بمكتبة الشارقة محتويات "بيت الإيسيسكوالرقمى"، التي تغطي جميع مجالات عمل المنظمة التربوية والعلمية والثقافية، وتتوجه إلى جميع الفئات العمرية لتلبية اهتماماتها المختلفة في هذه المجالات.

يُذكر أن مكتبة الشارقة تأسست سنة 1925م، على يد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي- حاكم الشارقة (1924م - 1951م) في قصره، وأطلق عليها اسم "المكتبة القاسمية". وتم نقلها أكثر من مرة إلى أن افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة في مايو 2011م المبنى الجديد للمكتبة في ميدان قصر الثقافة، وتُعرف اليوم بـ"مكتبة الشارقة العامة".