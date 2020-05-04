اليوم: اجتماع القمة بصيغة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز بمبادرة الرئيس إلهام علييف

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

سيعقد اليوم اجتماع القمة الافتراضية في موضوع "نحن معا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 " المكرس لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ذلك في صيغة مجموعة الاتصال لمنظمة حركة عدم الانحياز بمبادرة الرئيس إلهام علييف بصفته رئيسا للحركة.

يجب الذكر ان اذربيجان تسلمت رئاسة حركة عدم الانحياز في اجتماع القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الاعضاء، المنعقد في باكو في 25-26 اكتوبر لعام 2019. ستتولى اذربيجان رئاسة الحركة خلال اعوام 2019-2022.

سيقام اجتماع القمة بصيغة مجموعة الاتصال مع مشاركة البلدان الواقعة في اوروبا وآسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية بناء على التمثيل الجغرافي، نظرا لعضوية 120 دولة في حركة عدم الانحياز.

افادت وكالة أذرتاج ان القمة الافتراضية سينضم اليها رؤساء الدول والحكومات لاكثر من 40 بلدا الى جانب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة ورئيس الاتحاد الافريقي والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمبعوث السامي للاتحاد الاوروبي.

يشار الى ان اذربيجان عقدت اجتماع القمة الافتراضية للمجلس التركي في 10 ابريل لهذا العام بمبادرة الرئيس الأذربيجاني ورئيس مجلس التعاون التركي إلهام علييف. وهي اول منظمة دولية في العالم عقدت اجتماع القمة تكريسا لمناقشة مسائل الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد.