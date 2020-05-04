تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الاسلامي

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

اقيم اجتماع عن بعد لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي ولجنة الإشراف والتنسيق للدورة الخامسة لألعاب التضامن الاسلامي الذي كان من المقررة استضافتها تركيا عام 2021.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن عضوة لجنة التنسيق والإشراف للدورة الخامسة لألعاب التضامن الاسلامي كونول نوراللايفا ان الاجتماع الافتراضي انضم اليه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ووزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم كاساب اوغلو ورؤساء اللجان الوطنية وأعضاء مجلس الادارة ولجنة الاشراف والتنسيق.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ودراسة التأثيرات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وأثرها الملموس على المجال الرياضي بمختلف دول العالم.

وبناءً على قرار اللجنة الأولمبية الدولية، بتأجيل إقامة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتقام في العام المقبل 2021، فقد قرر مجلس الإدارة، تأجيل إقامة الدورة الخامسة لألعاب التضامن الإسلامي 2021 حتى إشعار آخر، على أن تقوم لجنة الإشراف والتنسيق للدورة بالتواصل مع اللجنة المنظمة لتحديد الموعد الجديد لها، مع مراعاة الارتباطات الدولية في عام 2022.

بعد مناقشة مسألة تغيير موعد اقامة الدورة الخامسة لالعاب التضامن الاسلامي التي كانت من المقررة اقامتها في كونيا التركية عام 2021 وتبادل وجهات النظر في هذا الصدد، استحسن المشاركون اقتراح لتأجيل اقامة الدورة الخامسة الى ما بعد ألعاب طوكيو الاولمبية الصيفية والبارالومبية المقررة اقامتها في العام القادم.

في ختام الاجتماع نوشدت اللجان المعنية لاعداد اقتراحات حول تحديد الموعد الجديد للدورة الخامسة، مع مراعاة الارتباطات الدولية فى عام 2022.

يشار الى ان الدورة الرابعة لألعاب التضامن الاسلامي اقيمت في باكو في الفترة ما بين 12-22 مايو.