272 مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد في مصر

القاهرة، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 272 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 6465 شخص.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 14 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 429 ومن بين القتلى محمود رياض مراسل رياضي شاب رئيس بوابة الخميس الإلكترونية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 1562 شخص.

وفقا لنقابة العاملين الطبيين في البلاد، أصيب 90 طبيبا حتى الآن بفيروس COVID-19 وتوفي خمسة منهم.