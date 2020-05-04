إلغاء نظام الحجر الصحي المفروض بسبب فيروس الكورونا في ماليزيا

طوكيو، 4 مايو، أذرتاج

في 4 مايو، سترفع الحكومة الماليزية القيود المفروضة على حركة المواطنين بسبب جائحة فيروس الكورونا.

حسب ما أورد المراسل الخاص لأذرتاج أن البيان بهذا الصدد صدر من رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين. وقال رئيس الوزراء إن جميع قطاعات الاقتصاد ستستأنف أعمالها في ظل ظروف معينة.

سيتم استعادة الأنشطة اليومية للناس بعد إلغاء نظام الحجر الصحي وستبدأ المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، وكذلك وسائل النقل العام في العمل وفقاً للنظام التقليدي. ستستعاد حركة المرور بين المدن والولايات داخل البلاد وسيُسمح للمواطنين بالسفر إلى الخارج. في الوقت نفسه، لا يُسمح بالتجمعات العامة، بما في ذلك فتح البازارات التقليدية المتعلقة بشهر رمضان.

ومع ذلك، أعلنت السلطات في سبع من ولايات البلاد الـ 13 أن قرار رفع الحجر الصحي سابق لأوانه ولن يتم تنفيذه. وقالت حكومة ولاية سيلانجور، حيث تقع العاصمة كوالالمبور، إن نسبة ضئيلة فقط من الشركات يمكنها استئناف عملياتها. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح بتناول الطعام في الأماكن العامة.

وقالت إدارة ولاية ساراواك أيضا إنها لن تنفذ قرار رئيس الوزراء، قائلة إن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لدراسة القرار. وقالت ولاية قيادة باهانج أنها قبلت قرار الحكومة المركزية لكنها تعتزم الحفاظ على الحجر الصحي.

وفي الوقت نفسه، يتواصل جمع الالتماسات ضد تخفيف الحجر الصحي على الإنترنت. وبحسب ما ورد تم جمع الالتماس من أكثر من 500 ألف شخصاً في الأيام الأخيرة.

بالإضافة إلى ذلك، في الأسبوعين الماضيين، كان معدل الإصابة في ماليزيا حوالي 100 شخص في اليوم. في المجموع، تم تسجيل أكثر من 6200 حالة إصابة بالفيروس في البلاد. وكما تفاد أنه تعافى نحو 70 % منهم وتوفي 103 شخصاً.