من هم الأشخاص الذين سيطبق عليهم الحجر الصحي عند قدومهم إلى فرنسا ؟

باريس، 4 مايو، أذرتاج

لن ينطبق نظام الحجر الصحي على أي شخص يأتي إلى فرنسا، بغض النظر عن الجنسية - من الاتحاد الأوروبي أو منطقة شنغن أو المملكة المتحدة.

افاد المراسل الخاص لاذرتاج أنه جاء ذلك في البيان الصادر عن قصر الإليزيه مساء يوم 3 مايو.

في 2 مايو، كان قد تطرق وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إلى هذه القضية في خطابه حول تمديد حالة الطوارئ. وأشار إلى أن إجراءات الحجر الصحي المنصوص عليها في مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ ستنطبق على كل من يدخل الأراضي الوطنية والأراضي ما وراء البحار لفرنسا.

وأشار وزير الصحة إلى أن القرار المتخذ بناءً على اقتراح العلماء سيوفر قريباً شروط الدخول إلى البلاد، بالإضافة إلى الإشراف الطبي. وقال إن الحجر الصحي لن يتم تطبيقه على الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض فيروس COVID-19. سيتم عزل المصابين بأعراض الفيروس عنوة. سيتم توفير المزيد من المعلومات في الأيام القادمة.