الإيسيسكو تعلن عن جائزتها الجديدة "بيان" للإلقاء التعبيري باللغة العربية للناطقين بغيرها

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إطلاق جائزتها "بيان" للإلقاء التعبيري باللغة العربية، ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للّغة العربية للناطقين بغيرها، داخل "بيت الإيسيسكو الرقمي". ويتم منح جائزة "بيان" لثلاثة فائزين من كلّ فئةٍ من فئات الطلاب العمرية، أي الأطفال، والفتيان والفتيات، والشباب، حيث يحصل كل فائز من فئة الشباب على ألفي دولار أمريكي، ومن فئة الفتيان والفتيات على ألف وخمسمائة، ومن فئة الأطفال على ألف دولار لكل فائز.

وأكدت الإيسيسكو أن الجائزة تهدف إلى تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى الطلاب في فترة الحجر الصحي، وإبراز عالمية اللغة العربية، ودعم استمرارية عملية التعلم، وتحقيق التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي، وتحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.

ومجال المسابقة هو إلقاء تعبيري ينجزه الطالب عبر فيديو قصير، مستندا إلى نص حرره باللغة العربية الفصيحة (شعر، أو نثر/ مقالة، أو قصة قصيرة). ويجب أن تتناول الأعمال المترشحة أحد الموضوعات التالية: التعلم عن بعد؛ـ الأسرة تحت الحجر الصحي؛ـ النظافة والصحة؛ـ الحاجة أمّ الاختراع؛ـ التكافل في حالة الطوارئ؛ـ أي عالم بعد كورونا؛ـ استثمار الزمن في ظروف الإغلاق؛ـ التواصل زمن التباعد.

وتشمل شروط الترشح للجائزة:

ـ أن يكون المترشح طالبا من جنسية دولة غير عربية، ولا تكون العربية لغته الأولى؛ ـ يتم ترشيح العمل عبر المؤسّسة التربوية التي يدرس فيها الطالب؛ ـ لا ترشّح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا متميزا في كل فئة؛ ـ الترشيحات الواردة من الدول الأعضاء ينبغي أن تصل عبر اللجان الوطنية وجهات الاختصاص؛ ـ لا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق للشباب؛ ـ لا يكون الفيديو الإلقائي قد نُشر أو تمّ ترشيحه لمسابقة أخرى؛ ـ يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرّره الطالب، وباستمارة الترشح مملوءة بشكل كامل؛ ويتم تحميلها من الرابط:

http://www.icesco.org/wp-content/uploads/2019/12/Nomination-Form-ICESCO-Bayan-Award.pdf

وترسل الترشيحات قبل يوم 15 يونيو 2020 إلى الإيسيسكو عبر العنوان الإلكتروني:

[email protected]

وأشارت الإيسيسكو إلى أن لجنة تحكيم متخصصة ستتولى دراسة الملفات المستجيبة للشروط واختيار الفائزين، وأن الإعلان عنهم سيتم من خلال موقع الإيسيسكو الإلكتروني وعبر رسائل رسمية إلى الجهات المعنية، كما سيتم منح الفائزين، إلى جانب المبالغ المالية، شهادات من الإيسيسكو في حفلٍ ينظم بعد انقضاء فترة الحجر الصحي.

يذكر أن الإيسيسكو كانت قد أطلقت، من خلال مركزها للغة العربية للناطقين بغيرها، مبادرة بعنوان "تعلم العربية، كن ماهرا بها في بيتك"، وفرت من خلالها، بالتعاون مع مؤسسة غرناطة للنشر والخدمات التربوية والجامعة السعودية الإلكترونية، مضامين تعليمية رقمية مفتوحة لفائدة الطلاب الناطقين بلغات أخرى في مختلف دول العالم.