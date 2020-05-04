ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في روسيا

موسكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 10 آلاف و581 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى إلى 145 ألف و286 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج أن 76 شخصا فقدوا حياتهم خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد الضحايا الاجمالي الى 1356 شخص حتى الآن بسبب هذا المرض.

تحتل روسيا المرتبة السابعة في عدد مرضى فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.