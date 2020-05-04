ارتفاع عدد المصابين بكورونا في طاجكستان
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
دوشانبي، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)
بلغ عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في طاجكستان 128 شخص.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الطاجيكية أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا حتى الآن بلغ 274 شخص وفقد شخصين حياتهم.
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