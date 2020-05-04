ارتفاع عدد المصابين بكورونا في طاجكستان

اذربيجان تساهم عن كثب في تعزيز التضامن والتعاون عالميا في مكافحة كوفيد 19

عقد اجتماع القمة عن بعد لمجموعة الاتصال لمنظمة حركة عدم الانحياز بمبادرة الرئيس إلهام علييف