زلزال قوي في سواحل اليابان

طوكيو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جنوب اليابان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.