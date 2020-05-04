لندن، 4 مايو / أيار، (أذرتاج) وصل حالات الوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بريطانيا العظمى الى 28 ألفا. انخفض عدد الوقيات من هذا المرض. افادت وكالة أذرتاج ان 315 شخص فقدوا حياتهم خلال اليوم الماضي.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد وفايات الى 28 الف شخص بسبب فيروس كورونا في ببريطانيا العظمى

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