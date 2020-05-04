  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد وفايات الى 28 الف شخص بسبب فيروس كورونا في ببريطانيا العظمى

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٨]

    لندن، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    وصل حالات الوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في بريطانيا العظمى الى 28 ألفا.

    انخفض عدد الوقيات من هذا المرض.

    افادت وكالة أذرتاج ان 315 شخص فقدوا حياتهم خلال اليوم الماضي.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد وفايات الى 28 الف شخص بسبب فيروس كورونا في ببريطانيا العظمى
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٤٦]
    جورجيا تفتح الخروج والدخول من وإلى مدينتي باتومي وكوتايسي في 5 مايو
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
    انتخاب رئيس جديد لمجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٣٠]
    إجراء بروفة العرض للطيران العسكري المقرر عقده في موسكو يوم 9 مايو
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٢٠]
    رتفاع عدد مصابين بكورونا في دول البلطيق
    ارتفاع عدد وفايات الى 28 الف شخص بسبب فيروس كورونا في ببريطانيا العظمى