فرنسا: 24900 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

باريس، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

بلغت حالات الوفاة من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في فرنسا بواقع 135 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد الوفيات بالعدوى الى 24 الفا و900 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج أن حوالي 27 الفا و484 شخص محتجزين في الحجر الصحي حاليا بسبب كوفيد 19.

مريض في حالة خطيرة. وتم تسجيل 129859 حالة اصابة بسبب وباء كوفيد 19 في البلاد حتى الآن، بواقع 1520 شخص خلال مدة 24 ساعة أخيرة. كان هناك 15 الفا و583 حالة وفاة في المستشفيات و9 آلاف و312 حالة وفاة في دور رعاية المسنين.