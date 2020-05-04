  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    إدارة الشرطة: تغريم 1049 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفات نظام الحجر الصحي

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٣٥‎]

    باكو، 4 مايو ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 3 مايو الى 00.00 من 4 مايو اليوم عند منافذ العبور المقامة على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

    وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 1049 شخص سائقا وراكبا خلال مدة الساعات 00.00 من 3 مايو الى 00.00 من 4 مايو كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.

    افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 47 ألفا و 477 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ :إدارة الشرطة: تغريم 1049 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفات نظام الحجر الصحي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
    معاقبة 275 شخص خرجوا من المساكن دون الحاجة في أيام غير دوام العمل في باكو
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٤٤]
    تطهير حوالي 300 شارع وجادة في باكو وضواحيها
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎٧]
    وزارة العمل والضمان الاجتماعي رفضت دفع الاعانات احادية الدفع الى 41000 شخص اتضح كونهم في الخارج أثناء المراجعة
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٢٩]
    إدارة الشرطة: تغريم 694 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفات نظام الحجر الصحي
    إدارة الشرطة: تغريم 1049 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفات نظام الحجر الصحي