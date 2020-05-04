تمديد فترة حالة الطوارئ في اليابان إلى 31 مايو

طوكيو، 4 مايو، أذرتاج

سيمدد مقر الحكومة اليابانية لمكافحة تفشي وباء الفيروس التاجي فترة حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 مايو.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه جاء ذلك في البيان من وزير الانتعاش الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا.

"ناقشنا مدة ومواقع حالة الطوارئ في مجلس الخبراء. عى أساس رأيهم، تم تمديد فترة حالة الطوارئ حتى 31 مايو وتطبيقها على جميع المقاطعات. ان القرار الرسمي بهذا الصدد سيتخذ من قبل مقر الحكومة".

على الرغم من انخفاض عدد الإصابات بفيروسات الكورونا في اليابان من 400 إلى 200 إصابة في الأيام الأخيرة، إلا أنه لم يكن من الممكن تقليل التماس بين الناس بنسبة 70-80 %. رغم أن المدن الكبيرة قريبة من تسجيل هذا الرقم إلا أنه يتراوح في المقاطعات بين 30-50 %. في الوقت نفسه، اقترحت قيادة 17 مقاطعة تغيير تاريخ بدء العام الدراسي الجديد إلى سبتمبر وليس أبريل، كما هو الحال في البلدان الأخرى.

في اليابان، تم فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 7 أبريل في سبع مقاطعات. من 18 أبريل، طبق هذا الوضع إلى مقاطعات أخرى في البلاد. تم إغلاق المتنزهات وقاعات الحفلات الموسيقية والملاعب الرياضية في البلاد منذ شهرين حتى الآن. أغلقت المدارس منذ أوائل مارس.

وقار أغاييف

المراسل الخاص لوكالة أذرتاج

طوكيو