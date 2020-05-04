معاقبة 275 شخص خرجوا من المساكن دون الحاجة في أيام غير دوام العمل في باكو

باكو، 4 مايو ، أذرتاج

تلاحظ اوضاع سلبية تسود على البلد تارة تؤدي الى تكوين ظروف ملائمة لانشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من خلال قيام بعض الاشخاص المسموح لهم بالتحرك والتنقل الحر على شهادة خدمة او وثيقة عمل خاصة وكذلك المدرجة معلوماتهم في بوابة الاستئذان الحكومية خلال فترة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بسوء استخدام تراخيصهم عن طريق تنقلهم حرا خلال ساعات في الشوارع دون الحاجة وزيادتهم كثافة الحركة والزحام على الشوارع باستخدامهم وسائل النقل الخاصة بهم.

قالت ادارة شرطة باكو ان موظفي الشرطة كشفوا في 3 مايو عن مغادرة اناس يعملون في عدد من المؤسسات الحكومية وسائر المجالات المسموح لها بالفعالية ولهم بالخروج من المساكن عن خروج بعض منهم من المساكن دون الحاجة وفي ايام غير الدوام وبالتحديد يوم الاحد 3 مايو فيما عوقب في مجرد العاصمة باكو خلال اليوم 275 مخالف لمثل هذه القواعد.